ci sono richieste per lukaku ma il belga non apre alla cessione

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli impegnato con il Belgio ai Mondiali, non ha aperto alla cessione nonostante ci siano richieste da altri club. Le trattative sul suo futuro saranno chiarite al termine del torneo. Secondo alcune fonti di mercato, i club interessati a lui e a Milinkovic sono gli stessi, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o trattative in corso.

Rumors di mercato su Romelu Lukaku, l’attaccante del Napoli impegnato con il Belgio ai Mondiali americani. “Il capitolo Lukaku verrà chiarito a fine Mondiale: curiosamente, i mercati che potrebbero ambire a Milinkovic sono gli stessi che seguono anche Big Rom. C’è il Monaco, da settimane anche il Fenerbahce è alla finestra, ma per ora Romelu non ha aperto la sua porta”. Del Genio: “Progetto Lazio? -200 punti dal Napoli, ma trova una Juve in difficoltà” Esclusiva ForzAzzuri.Net – Colonnese: “Albiol fortissimo. Calo di Hamsik? Non penso sia solo una questione di condizione fisica” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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