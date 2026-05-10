Il club rossonero sta valutando l’acquisto di un nuovo attaccante per la prossima stagione e tra i nomi considerati c’è anche quello di Lukaku. Tuttavia, ci sono delle difficoltà legate alla trattativa. Nel frattempo, l’allenatore della squadra ha lasciato aperta una possibilità di reintegro del calciatore belga, senza tuttavia confermarne l’acquisto. La situazione resta in evoluzione, con nessun accordo ancora definito.

Il Milan cerca un attaccante per la prossima stagione e sulla lista degli obiettivi rossoneri c’è sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga, tornato recentemente a Castel Volturno dopo un lungo periodo d’assenza, è pronto a lasciare il capoluogo campano. Max Allegri apprezza l’ex Inter, ma il futuro del tecnico rossonero è in bilico. Lukaku e il Milan: l’ok di Allegri cambia tutto. Romelu Lukaku è stato proposto al Milan dagli agenti. Secondo quanto rivela la Rai attraverso Ciro Venerato, il belga di proprietà del Napoli rappresenta un’alternativa concreta ai profili più costosi come Sorloth e Lewandowski. La dirigenza rossonera ha ricevuto la proposta dell’attaccante belga e la valuta con interesse.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Milan pensa a Lukaku, ma c’è un problema: Allegri apre la porta al belga

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