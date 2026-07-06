Nel 2020, il compositore e premio Oscar Ennio Morricone è deceduto. Quest’anno, sua moglie, Maria Travia Morricone, di 93 anni, ha raccontato al Messaggero di essere riuscita a entrare nello studio del marito solo recentemente. Ha espresso il desiderio di rivederlo in cielo, di incontrarlo di nuovo e di risposarlo, ricordandolo come una persona molto riservata che vorrebbe essere mantenuta viva nel ricordo.

Premio Oscar, musicista e compositore, maestro delle colonne sonore del cinema. Ennio Morricone se n’è andato nel 2020, ma sua moglie, Maria Travia Morricone, oggi 93enne, racconta al Messaggero di essere riuscita a rientrare nel suo studio “solo quest’anno”. “L’ho fatto per la Fondazione che porta il suo nome. Per farmi custode della sua energia, che deve continuare a vivere. Credo in questo progetto e lo porterò avanti, fosse l’ultima cosa che faccio. È il mio modo di stargli accanto, fino a quando potrò. Poi ci rivedremo in cielo. Mi piacerebbe rincontrarlo. E risposarlo”. Parole intrise d’amore e nostalgia, pronunciate alla vigilia dell’ evento organizzato in Campidoglio per ricordare il compositore nel quinto anniversario della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci rivedremo in cielo. Mi piacerebbe rincontrarlo. E risposarlo. Era molto riservato ma sarebbe felice di essere ricordato così”: Maria Travia Morricone racconta Ennio

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Ennio Morricone, la moglie Maria: «Vorrei rincontrarlo in cielo e risposarlo»

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