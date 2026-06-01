Associazione Igor Stravinsky concerto Classical jazz…da Morricone a Bolling in omaggio a Ennio Morricone
Domenica 7 giugno alle 19.15, nella Sala delle Arti a Manocalzati, si terrà il concerto “Classical jazz…da Morricone a Bolling”. L’Associazione Igor Stravinsky organizza l’evento come parte della rassegna Innamorati della Musica 2026. La serata sarà dedicata a un omaggio a Ennio Morricone e al jazz di autore, con esecuzioni di brani scelti per l’occasione.
Domenica 7 giugno alle ore 19.15 nella Sala delle Arti a Manocalzati, l’Associazione Igor Stravinsky nell’ambito della rassegna Innamorati della Musica 2026 proporrà il concerto “Classical jazz.da Morricone a Bolling”, omaggio ad Ennio Morricone ed al jazz d’autore. Ad esibirsi il Duo composto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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