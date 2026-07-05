I calci le offese di Mbappé gli insulti alla madre di Deschamps | Paraguay-Francia come una corrida

Da repubblica.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita, i calci e le offese di alcuni giocatori paraguayani sono state frequenti, con insulti rivolti anche alla madre dell’allenatore francese. Nonostante le provocazioni, nessun calciatore del Paraguay è stato ammonito. La gara, giocata a Filadelfia, si è conclusa con una vittoria per la Francia per 1-0. La tensione in campo ha ricordato una corrida, con continui episodi di provocazione.

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Alla fine nessun calciatore del Paraguay è stato ammonito, anche se i sudamericani hanno provocato gli avversari per tutta la partita giocata a Filadelfia e vinto dalla Francia 1-0. Questo dato – surreale per chiunque abbia visto la partita – rivela l’incapacità dell’arbitro, l’uzbeko Ilgiz Tantashev, e spiega perché un ottavo di finale di un Mondiale si sia trasformato in una corrida: “Non critico il Paraguay, ogni squadra gioca al meglio delle sue possibilità – ha detto alla fine Didier Deschamps – ma avrei fatto volentieri a meno degli insulti”. Quelli che, secondo il ct francese, i paraguayani hanno indirizzato a sua madre Ginette, morta durante il torneo: per partecipare al suo funerale il tecnico è tornato in patria, saltando l’appuntamento in panchina per la sfida con la Norvegia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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