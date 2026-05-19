Un uomo di 38 anni è deceduto nelle acque dell’Australia Occidentale dopo essere stato attaccato da uno squalo durante un’immersione di pesca subacquea. L’incidente è avvenuto al largo di Horseshoe Reef, vicino a Rottnest Island, non lontano da Perth. Gli amici che erano con lui hanno descritto la scena come orribile, sottolineando la violenza dell’attacco. Le autorità stanno ancora indagando sull’accaduto e sulla dinamica dell’incidente.

Nelle acque dell’Australia Occidentale un uomo di 38 anni, Steven Mattaboni, è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo durante un’immersione di pesca subacquea al largo di Horseshoe Reef, vicino alla celebre Rottnest Island, non lontano da Perth. Secondo quanto riportato dalla BBC, l’attacco è avvenuto sabato mattina intorno alle 10 ora locale: in base alle ricostruzioni, Mattaboni si trovava a circa venti metri dalla propria imbarcazione quando uno squalo di circa quattro metri lo ha morso alla gamba. Gli amici che erano con lui in mare hanno assistito alla scena e hanno tentato disperatamente di salvarlo, riportandolo rapidamente a riva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 38enne viene attaccato e ucciso da uno squalo mentre pratica pesca subacquea, gli amici che erano con lui: “Una scena orribile”

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