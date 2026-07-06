A Chiari, i Carabinieri e la Polizia Locale hanno svolto un controllo straordinario del territorio. Durante le operazioni, è stato inseguito un veicolo rubato nel centro urbano. Il conducente ha provocato un incidente a Pontoglio mentre tentava di fuggire. L'auto rubata è stata intercettata e fermata dopo un inseguimento che ha coinvolto le forze dell'ordine. Non sono stati forniti dettagli sul numero di arresti o sulle conseguenze dell'incidente.

A Chiari, i militari della locale Compagnia Carabinieri, con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato principalmente alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio, i militari della Stazione Carabinieri di Chiari hanno intimato l'alt ad un’autovettura, risultata poi essere oggetto di furto. Il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga insieme ad un altro passeggero e ne è scaturito un inseguimento che si è concluso a Pontoglio, dove l'auto in fuga ha causato un sinistro stradale con un altro veicolo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Chiari, inseguimento da film tra la Polizia e il conducente di un'auto rubata che provoca un altro incidente a Pontoglio

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