Inseguimento da film sul Raccordo | a bordo dell' auto rubata provoca incidente poi scappa a piedi

Un inseguimento sul Raccordo anulare si è concluso con un incidente e un'auto rubata che ha provocato il tamponamento di quattro veicoli. L'auto, una Fiat 500 L risultata rubata, è stata dapprima inseguita dai carabinieri e si è immessa sul grande raccordo anulare, all’altezza del chilometro 4, tra Casal del Marmo e Boccea. Dopo aver causato il collisione, il conducente ha abbandonato il veicolo e si è dileguato a piedi.

Tallonato dai carabinieri su una Fiat 500 L risultata rubata si è immesso sul grande raccordo anulare dove ha provocato il tamponamento di quattro veicoli - all'altezza del chilometro 4, tra Casal del Marmo e Boccea - per poi scappare a piedi. Sono stati momenti concitati quelli vissuti martedì 5.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Inseguimento da film sulla Domiziana, si schianta con l’auto rubata e scappa nei campiMattinata movimentata lungo la fascia costiera casertana, dove i Carabinieri hanno intercettato un’auto rubata al termine di un inseguimento... Provoca un incidente stradale e poi scappa a piedi: pirata rintracciato a Pogliano MilanesePogliano Milanese (Milano) 22 ottobre – Esce contromano da via Cesare Battisti, provoca un incidente stradale e poi scappa a piedi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inseguimento da film a San Francisco: ladro fugge e si arrampica sul ponte della baia; Inseguimento da film sul lungolago: 11 km di fuga con auto rubata, arrestato 62enne; Inseguimento da film per 30 chilometri: ventenne senza patente arrestato dopo la fuga; Video trap, droga, soldi e armi, arrestati tre componenti della gang ?Boario for Life: inseguimento da film. Inseguimento da film sul lungolago: 11 km di fuga con auto rubata, arrestato 62enneUndici chilometri di fuga a tutta velocità sul lungolago, tra sorpassi azzardati e manovre pericolose, fino alla strada senza uscita che ha messo fine all’inseguimento. È qui che i carabinieri hanno a ... giornalelavoce.it Inseguimento da film a San Francisco: ladro fugge e si arrampica sul ponte della baiaLe immagini dell’episodio, avvenuto all’inizio di aprile e diffuse recentemente dalla polizia, mostrano l’uomo mentre, inseguito dagli agenti, accelera in direzione del ponte, arresta bruscamente il v ... msn.com FONTE AGRO24.IT ANGRI – Un inseguimento ad alta velocità, scaturito dal furto di un veicolo, si è concluso con un violento incidente e l’arresto di un uomo in via Brigadiere D’Anna. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri del reparto territoria - facebook.com facebook Inseguimento da film a New York: un poliziotto lancia il suo "Fermati!" e rincorre un ladro a cavallo, tra le strade trafficate di Manhattan. Le spettacolari immagini catturate dalla bodycam dell’agente. #ANSA x.com