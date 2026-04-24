Silvia Salis in tv sarà al fianco di Fabio Fazio | quando e dove

Sabato sera, in diretta televisiva, la sindaca di Genova sarà ospite di Fabio Fazio durante il suo programma. La notizia si aggiunge alla copertura mediatica che ha seguito il concerto di Charlotte Dewitte e alla recente intervista pubblicata sulla rivista Vanity Fair Italia. Silvia Salis, quindi, si prepara a intervenire in un evento televisivo che attirerà l’attenzione di un pubblico più ampio.

Dopo la forte copertura mediatica seguita al concerto di Charlotte Dewitte e la copertina di Vanity Fair Italia, la sindaca di Genova Silvia Salis continua a riscuotere un’attenzione sempre più nazionale.La prima cittadina di Genova sarà infatti ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Alberto Trentini sarà ospite domenica sera di Fabio FazioAlberto Trentini, a 18 giorni dalla liberazione e dopo aver scelto il silenzio, domenica 1 febbraio sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”,... Demi Moore sarà ospite a ‘Che Tempo che fa’, l’annuncio di Fabio Fazio(Adnkronos) – L'attrice statunitense Demi Moore sarà ospite di 'Che tempo che fa'. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Centopiazze, domani a Brescia la sindaca di Genova Silvia Salis; Silvia Salis si prepara a sfidare la destra - Donato Paolo Mancini; Come se la sta cavando Silvia Salis a Genova; Ritratto di Silvia Salis. Io l’anti Meloni? Ci penserei. Che Tempo Che Fa, domenica ospite la sindaca di Genova Silvia SalisLa sindaca di Genova Silvia Salis per la prima volta sul Nove, ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 26 aprile in diretta sul canale, e in streaming su discovery+. (ANSA) ... ansa.it Silvia Salis racconta la sfida del sindaco tra politica e vita privataSilvia Salis, la sindaca di Genova che sfida governo e poteri globali La sindaca di Genova Silvia Salis, in un’intervista a Vanity Fair, delinea la su ... assodigitale.it Questa domenica a Che Tempo Che Fa Fabio Fazio intervisterà per la prima volta Silvia Salis. - facebook.com facebook Sondaggi politici, Schlein batte Conte e supera Silvia Salis: alle primarie vincerebbe con il 41% x.com