Un arbitro brasiliano, che ha espulso un giocatore durante una partita dei Mondiali, è stato criticato pubblicamente dall’ex presidente degli Stati Uniti. L'ex presidente ha affermato di avere “prove” di un passato sospetto dell’arbitro e ha commentato la sua affidabilità, senza fornire dettagli specifici. La critica si è concentrata sulle decisioni prese durante il torneo, ma non sono stati forniti elementi concreti per sostenere le affermazioni.

Raphael Claus è finito al centro dei Mondiali senza averne colpa. L’ arbitro brasiliano — quello che aveva espulso Balogun contro la Bosnia — è stato attaccato pubblicamente da Trump, che dallo Studio Ovale lo ha definito “un po’ sospetto, se controllate il suo passato “, arrivando a dire di avere “ prove” da mostrare ai giornalisti. Lo riporta The Hill. Parole con cui il presidente ha di fatto rivendicato le pressioni su Infantino che hanno portato alla sospensione della squalifica dell’attaccante Usa. Chi è Claus, l’arbitro attaccato da Trump. Il paradosso è che il bersaglio è uno degli arbitri più autorevoli del Sudamerica. Ex calciatore, Claus si ritirò a 20 anni per dedicarsi al fischietto: dopo la gavetta nelle serie minori, è passato professionista nel 2010 ed è diventato internazionale nel 2015. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Chi è Raphael Claus, l’arbitro pulito che Trump dà per “sospetto”: il passato inventato dietro la grazia a Balogun

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