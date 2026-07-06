La Juventus ha fatto un tentativo per acquistare Mandza, centrocampista del Nizza, ma la proposta è stata respinta. Il club francese ha confermato di voler mantenere il giocatore nel proprio organico e non ha accettato l'offerta dei bianconeri. Mandza, giovane centrocampista, rimane quindi sotto contratto con il Nizza. La trattativa non si è conclusa con un trasferimento.

di Francesco Spagnolo La Juve ha sondato il terreno per Mandza, ma il Nizza ha rifiutato la proposta dei bianconeri confermando la volontà di puntare sul ragazzo. Il mercato dei giovani talenti è sempre molto attivo e la Juventus si conferma in prima linea nell’individuare i campioni del futuro. Come rivelato dal quotidiano L’Equipe, i bianconeri hanno tentato un vero e proprio assalto lampo per assicurarsi le prestazioni di Xavier Junior Mandza, diciassettenne prodigio francese di proprietà del Nizza. La dirigenza torinese ha provato ad anticipare la folta concorrenza internazionale mettendo sul piatto un’offerta concreta da tre milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Mandza, il talento francese che la Juve ha sondato. Tutto sul centrocampista del Nizza

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