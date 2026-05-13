Thuram come sta il francese? Le condizioni del centrocampista e cosa filtra in vista di Juve Fiorentina

Il centrocampista francese si è allenato di nuovo da solo e la sua partecipazione alla partita tra Juventus e Fiorentina non è ancora certa. Le condizioni fisiche del giocatore sono monitorate, ma al momento non ci sono conferme sulla sua disponibilità. La sua eventuale presenza dipenderà dagli esiti delle prossime valutazioni mediche e dagli allenamenti.

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