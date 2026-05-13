Thuram come sta il francese? Le condizioni del centrocampista e cosa filtra in vista di Juve Fiorentina

Da juventusnews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista francese si è allenato di nuovo da solo e la sua partecipazione alla partita tra Juventus e Fiorentina non è ancora certa. Le condizioni fisiche del giocatore sono monitorate, ma al momento non ci sono conferme sulla sua disponibilità. La sua eventuale presenza dipenderà dagli esiti delle prossime valutazioni mediche e dagli allenamenti.

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di Francesco Spagnolo Thuram, come sta il francese? Il centrocampista si è allenato ancora a parte e la sua presenza in Juve Fiorentina è ancora incerta. Le ultime. La Juventus continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali, ma l’infermeria regala notizie contrastanti che tengono in ansia l’ambiente bianconero. Gli occhi di tutti sono puntati sul centrocampo, dove la situazione fisica di Thuram desta più di una preoccupazione. La squadra al lavoro alla Continassa, il francese, a parte, prosegue il percorso di avvicinamento ai prossimi match, ma l’assenza del francese si fa sentire nelle rotazioni del tecnico. Il processo di inserimento del mediano ex Nizza ha subito un brusco rallentamento.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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