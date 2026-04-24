Il club bianconero ha comunicato la propria posizione riguardo al centrocampista francese. Sono stati forniti aggiornamenti sulla situazione contrattuale e sulle intenzioni di acquisto o cessione. La società ha deciso di mantenere una strategia definita per il giocatore, senza ulteriori dettagli sul percorso da seguire nelle prossime settimane. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

di Angelo Ciarletta Thuram Juve, la Vecchia Signora ha le idee chiare sul futuro del centrocampista transalpino. Vediamo le ultime novità in casa bianconera. La Juve ha messo nel mirino la completa ristrutturazione del centrocampo come obiettivo primario per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i vertici della Continassa considerano il potenziamento della mediana una delle priorità assolute per permettere a Luciano Spalletti di competere ai massimi livelli.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! In questo contesto, il club bianconero intende blindare i propri pezzi pregiati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram Juve, il club bianconero ha le idee chiare sul futuro del francese. Gli aggiornamenti sul centrocampista

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