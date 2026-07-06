Il calcio è considerato lo sport più popolare al mondo, basato sulla regola non scritta che un cartellino rosso comporta l'espulsione e l'impossibilità di partecipare alla partita successiva. Questa regola è applicata in tutte le competizioni ufficiali, dal livello amatoriale a quello professionistico, senza eccezioni. La gestione delle partite e delle sanzioni è affidata alle federazioni e alle autorità competenti, che applicano le norme stabilite dal regolamento internazionale.

Il calcio è sempre stato lo sport più amato e “credibile” del pianeta per una regola non scritta ma universale: la certezza del rettangolo verde. Dal campetto di periferia alla finale della Coppa del Mondo, il cartellino rosso ha sempre significato una sola cosa, fuori la partita successiva. Ma nell’edizione nordamericana del Mondiale 2026, anche l’ultimo dogma del diritto sportivo è crollato sull’altare della realpolitik e dello show business. Il calcio ha smesso di essere soltanto un gioco, se mai lo è stato, per trasformarsi definitivamente in un’arena geopolitica e in una multinazionale dell’intrattenimento totale. La domanda, dunque, non è più chi vincerà sul campo, ma chi comanda davvero stanze del potere? La mappa dei “padroni del calcio” si articola oggi su tre blocchi di potere in perenne collisione. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Chi è il padrone del calcio?

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INTER SENZA PERSONALITÀ, MILAN PADRONE DEL DERBY - HELL CLAB E23 S2

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