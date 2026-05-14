Il 22 giugno si terranno le elezioni per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, a seguito delle dimissioni del presidente uscente. I candidati principali sono Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, entrambi con un passato nel settore sportivo e nella gestione delle istituzioni calcistiche. La competizione avviene in un momento di attenzione dopo la terza eliminazione consecutiva dell’Italia da un Mondiale. Le candidature e le rispettive campagne stanno attirando l’interesse degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio.

I duce candidati per la presidenza della Figc saranno Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Le elezioni sono in programma il 22 giugno, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina arrivate in seguito alla terza mancata qualificazione consecutiva dell’Italia al Mondiale. Malagò ha annunciato la propria candidatura dopo aver atteso gli ultimi passaggi interni alle componenti federali e ha aperto ufficialmente la sfida con Giancarlo Abete, già presidente federale e attualmente alla guida della Lega Nazionale Dilettanti. Il voto sarà espresso attraverso un sistema ponderato. Le componenti federali hanno pesi diversi: la Lega Nazionale Dilettanti vale il 34%, l’Assocalciatori il 20%, l’Assoallenatori il 10%, la Serie A il 18%, la Lega Pro il 12% e la Serie B il 6%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Elezioni Figc, sfida Malagò-Abete. Chi sono e chi li sostiene per la presidenza del calcio italiano

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