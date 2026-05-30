Psg padrone d’Europa ed è stata una finale di grande calcio

Il Paris Saint-Germain ha vinto la finale di Champions League, battendo la squadra avversaria con un risultato stretto. La partita si è giocata con intensità e tensione, con il Psg che ha resistito fino all’ultimo minuto. La squadra ha mostrato determinazione e capacità di mantenere il vantaggio, portando a casa il trofeo continentale. La finale si è svolta in un’atmosfera di grande calcio e emozione.

Come a Monaco di Baviera, ma questa volta soffrendo fino in fondo. Il Psg torna sul tetto d’Europa, conquista la Champions League battendo ai tiri di rigore l’Arsenal campione d’Inghilterra e diventa la prima squadra oltre al Real Madrid capace di fare il back to back nell’Europa che conta da quanto la vecchia Coppa dei Campioni ha lasciato il posto al nuovo campionato del Vecchio Continente. Per Luis Enrique è la definitiva consacrazione, ammesso che ce ne fosse bisogno. Quella alzata al cielo di Budapest è la terza coppa dalle grandi orecchie della sua carriera di allenatore, ma mentre la prima era arrivata (Berlino, 2015) sotto l’ala protettrice del Barcellona le due regalate al Psg sono per intero frutto del suo modo di intendere il calcio. 🔗 Leggi su Panorama.it

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