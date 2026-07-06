Francesca Vecchioni, nata nel 1975 a Firenze, è la figlia di Roberto Vecchioni, noto cantautore e scrittore. È la primogenita del cantante e di Irene Bozzi. La sua identità è legata alla famiglia del celebre artista, ma non sono stati forniti dettagli sulla sua vita personale o professionale.

Francesca Vecchioni è l’amatissima figlia di Roberto Vecchioni, celebre cantautore, poeta, scrittore e insegnante. Chi è Francesca Vecchioni. Classe 1975, Francesca Vecchioni è nata a Firenze ed è la primogenita di Roberto Vecchioni e Irene Bozzi. Dopo la laurea in Scienze Politiche, Francesca ha iniziato a lavorare come giornalista e scrittrice. Inoltre è un’attivista dei diritti umani ed una consulente sulle tematiche Diversity & Inclusion. Mamma di due bambine, Francesca ha fondato ormai diverso tempo fa Diversity, una organizzazione no-profit che è impegnata nel promuovere l’inclusione sociale e il benessere organizzativo. Inoltre ha creato i Diversity Media Awards e il Diversity Brand Summit. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Francesca Vecchioni, la figlia di Roberto Vecchioni

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