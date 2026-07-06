Chi è e cosa ha fatto Raphael Claus l’arbitro dei Mondiali che per Trump ha un passato sospetto

Dopo la partita degli Stati Uniti ai Mondiali, Donald Trump ha commentato il passato di Raphael Claus, arbitro brasiliano. Trump ha definito il suo passato “sospetto”, senza fornire dettagli specifici. Claus ha diretto diverse gare durante il torneo, ma le sue precedenti esperienze non sono state oggetto di commenti pubblici ufficiali. Non ci sono state accuse formali o procedimenti giudiziari collegati al suo nome.

Trump ha definito “sospetto” il passato di Raphael Claus ai Mondiali dopo la partita degli Stati Uniti: a cosa si riferisce quando parla dei trascorsi dell'arbitro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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