beatrice borromeo irresistibile sguardi innamorati con pierre casiraghi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono stati visti insieme al Gran Premio di Montecarlo. La coppia si è mostrata con sguardi innamorati, attirando l’attenzione dei presenti. Entrambi erano presenti all’evento, dove sono stati fotografati mentre si scambiavano sorrisi e sguardi affettuosi. La loro presenza ha attirato l’attenzione di fotografi e spettatori, che li hanno immortalati durante la manifestazione.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi non potevano mancare al Gran Premio di Montecarlo, dove si sono guadagnati il titolo di coppia più romantica. Beatrice Borromeo, eleganza irresistibile. Il Gran Premio di Formula 1 è uno degli appuntamenti più prestigiosi di Montecarlo e richiede la presenza della Famiglia Principesca quasi al completo, come accade ad esempio durante la Festa nazionale o alla Festa di Santa Devota o al famoso Ballo della Rosa. Quindi, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi non potevano mancare. Se Alberto e Charlene di Monaco, che ha sfoggiato look fantastici durante il weekend, dall’abito rosso Ferrari a quello bianco da dea, svolgono compiti istituzionali, i figli di Carolina di Monaco possono godersi tranquillamente lo spettacolo come ospiti vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

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