Durante la comunione della figlia, è stato possibile vedere Totti e la sua ex moglie insieme, davanti a tutti. La cerimonia si è svolta in una giornata di primavera, con foto condivise sui social in breve tempo. Le immagini mostrano i due partecipare alla festa di famiglia, senza dettagli su eventuali interazioni tra loro. La scena si è svolta in un contesto pubblico e visibile ai presenti.

Una festa di primavera, una cerimonia di famiglia e una sequenza di immagini sui social che, nel giro di poche ore, finisce al centro dell’attenzione. La prima comunione di Isabel, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è diventata un piccolo “giallo” mediatico: nelle foto e nei video condivisi dalla conduttrice, infatti, un’assenza ha attirato più di ogni allestimento o dettaglio di stile. Ilary Blasi ha documentato alcuni momenti della giornata, dalla cerimonia alla festa, mostrando scorci dell’atmosfera e dei protagonisti presenti. Proprio questa narrazione social, però, ha alimentato le domande: nelle storie pubblicate non si vede Francesco Totti, e la circostanza ha generato interrogativi immediati tra utenti e osservatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Finalmente…”. Totti e Ilary Blasi, è successo davanti a tutti alla comunione della figlia Isabel

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