Ilary Blasi alla comunione di Isabel Totti | il look da cerimonia è con abito a pois e ballerine a rete

Ilary Blasi ha condiviso sui social immagini della comunione di Isabel Totti, che si è svolta oggi. La conduttrice ha mostrato il look della figlia, composta da un abito a pois e ballerine a rete. La cerimonia si è svolta in un ambiente informale e ha coinvolto i familiari. La pubblicazione ha incluso anche altri momenti della giornata, senza ulteriori dettagli sul luogo o sui partecipanti.

Isabel Totti ha fatto la comunione oggi e mamma Ilary Blasi ha documentato tutto sui social. Cosa ha indossato la conduttrice per la cerimonia?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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