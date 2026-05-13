Spiagge mezzo milione di euro dalla Regione per un litorale isole comprese più accessibile
La Regione Lazio ha destinato 500mila euro per migliorare l’accessibilità delle spiagge lungo il suo litorale, inclusi i comuni costieri e le isole di Ponza e Ventotene. La somma, approvata dalla Direzione Inclusione Sociale, sarà utilizzata nei distretti sociosanitari della zona. L’obiettivo è rendere più fruibili le aree balneari per tutti i cittadini, con interventi che riguardano sia le strutture che i servizi presenti sulle spiagge.
Mezzo milione di euro dalla Regione Lazio per un litorale più accessibile. L’Ente, con una determinazione della Direzione Inclusione Sociale, ha infatti finalizzato 500mila euro per i distretti sociosanitari comprendenti i comuni del litorale laziale e quelli isolani di Ponza e Ventotene, per.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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