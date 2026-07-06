certezze torrelaghese con belluomini restano tanti

La Torrelaghese ha annunciato la conferma di Riccardo Belluomini come allenatore per la prossima stagione. La squadra riparte con questa decisione, mantenendo l’assetto precedente in Prima categoria. La società ha comunicato ufficialmente la permanenza del tecnico sulla panchina del club. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alla guida tecnica, che continuerà a condurre la squadra nelle gare future. La conferma di Belluomini rappresenta una continuità rispetto alla stagione appena conclusa.

In Prima categoria riparte dalle proprie tante certezze la Torrelaghese. In casa gialloviola è ora ufficiale la permanenza di Riccardo Belluomini sulla panchina della “sua” torrelaghese. Un grande punto fermo da cui ricominciare per il club del presidente Mauro Lucarelli. Il direttore sportivo Alessandro Benedetti ha già incassato poi anche le riconferme di tanti giocatori importanti del gruppo squadra della passata stagione come capitan Edoardo Bonuccelli (ormai pilastro gialloviola), il mancino Gianluca Martinelli (fresco di vittoria, da capitano della Soveco per Ale, al Torneo dei Quartieri di Viareggio), gli altri difensori Riccardo De... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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