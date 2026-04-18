Le candidature per ospitare gli stadi dell’Europeo 2032 sono al centro di una corsa contro il tempo, con una decisione prevista per luglio da parte del comitato UEFA. Attualmente, ci sono tre proposte ufficiali, ma anche numerosi dubbi e tensioni politiche che coinvolgono diversi enti locali. La questione riguarda principalmente le tempistiche di realizzazione e le garanzie di sicurezza degli impianti, fondamentali per l’assegnazione dell’evento.

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© Calcionews24.com - Stadi Euro 2032, è corsa contro il tempo: tre certezze ma anche tanti dubbi (e tensioni politiche). Cosa sta succedendo davvero

Euro 2032, Abodi Tempo scandito da Uefa, cercheremo di dare il nostro supporto

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