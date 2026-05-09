Il Forlì si prepara alla prossima stagione di Serie C con alcune certezze, tra cui un contratto in essere e diverse partenze. La squadra ha concluso il campionato con la salvezza raggiunta e ora si concentra sulle scelte da fare per il futuro. Le decisioni riguardano principalmente la composizione del roster e le eventuali novità da inserire nel team. La dirigenza sta valutando le mosse da compiere in vista delle sfide che verranno.

Dopo l’agognata salvezza, in casa Forlì scatta l’ora delle decisioni riguardanti la prossima serie C. Un campionato impegnativo per il quale è indispensabile predisporre la conduzione tecnica e, di conseguenza, una rosa adeguata dopo tale scelta. Il primo enigma dunque da sciogliere è quello riguardante l’eventuale conferma di mister Alessandro Miramari. Al momento il cellulare dell’allenatore bolognese non squilla e il fatto alimenta i dubbi sulla panchina del Forlì 2026-27. Da decidere, inoltre, il destino del responsabile dell’area tecnica Cristiano Protti: un doppio nodo che si riflette sulla costruzione della rosa del prossimo Forlì....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Forlì riparte con (poche) certezze. Sei sotto contratto, tanti gli addii

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