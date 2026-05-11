OlivitalyMed 2026 al centro il futuro dell’extravergine tra territorio e innovazione Premio Sgueglia a Vessicchio

OlivitalyMed 2026 si concentra sul futuro dell’olio extravergine di oliva, con un focus su territorio e innovazione. Durante l’evento, è stato assegnato il Premio Sgueglia a un professionista riconosciuto nel settore. La manifestazione mette in evidenza come l’olio di oliva rappresenti non solo un prodotto, ma anche un racconto di persone, territori e tradizioni che si evolvono attraverso nuove modalità di comunicazione.

L’olio extravergine di oliva non è semplicemente un prodotto, è un racconto di uomini, generazioni, territori e tradizioni che si sviluppa attraverso nuove modalità di narrazione. Questa la riflessione al centro della terza edizione di OlivitalyMed, la rassegna dedicata alle eccellenze dell’olio extravergine di oliva e dei sapori mediterranei, che ha visto riuniti l’8 maggio al Castello di Rocca Cilento esperti del settore, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni per discutere circa il futuro dell’Olio Evo. Parla di “Nuovo evo” Maurizio Saggion, esperto diolio evo nel panorama nazionale: “Ci affacciamo ad una nuova era del racconto dell’olio che non può prescindere dal legame con il territorio”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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