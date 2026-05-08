Giovani Imprenditori il nuovo corso punta su innovazione formazione e territorio

Federico Costantini Vergallo è stato nominato nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce. La nomina è stata annunciata nelle ultime ore, sostituendo il precedente incarico. Il gruppo si concentra su progetti di innovazione, formazione e sviluppo territoriale, con obiettivi rivolti ai giovani imprenditori della zona. La scelta mira a rafforzare l'impegno sul territorio e a promuovere nuove iniziative imprenditoriali.

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LECCE - Federico Costantini Vergallo è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecce. Resterà in carica per il mandato 2026-2030.La squadra che lo accompagnerà nel prossimo quadriennio sarà composta dai vice presidenti Nicoletta Delle Donne di Edilcos srl, Andrea.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: “X Day” giovani imprenditori ConfCommercio Foggia: impresa, giovani e territorio al centro della seconda edizione Per la sua crescita Valtecne punta su assunzioni e formazione dei giovaniL’azienda prevede nuovi inserimenti che coinvolgeranno tutte le aree aziendali, con un focus particolare sull’area Operations, ossia sulle attività... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La battaglia dei giovani imprenditori. Al Tecnopolo la sfida territoriale; Nasce il gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Siracusa; Resto al Sud 2.0: Cos è, Come Funziona e Spese Ammissibili 2026; Marradini confermato presidente Giovani Imprenditori di Confcommercio. X Day giovani imprenditori Confcommercio Foggia: impresa, giovani e territorio al centro della seconda edizioneSi terrà il prossimo 13 maggio alle 9.30 presso il DISS dell’Università degli Studi di Foggia la seconda edizione di X DAY, iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Foggia e i ... manfredonianews.it Costituto il gruppo Giovani imprenditori Confcommercio SiracusaConfcommercio Siracusa rafforza il proprio impegno nel sostenere l’imprenditoria giovanile, riconoscendone il valore come motore di sviluppo economico e sociale ... siracusanews.it E’ un’importante occasione di confronto sui temi del welfare aziendale come leva di competitività, attrattività e sviluppo del sistema produttivo, il convegno organizzato a Ravello, oggi pomeriggio, dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno. “ - facebook.com facebook