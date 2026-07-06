Il centrodestra ha accusato la sindaca di perdere consensi, in base a un sondaggio del Sole 24 Ore. La sfida per le prossime elezioni comunali si apre nel 2028, secondo le dichiarazioni degli avversari politici. La discussione si concentra sui dati di gradimento e sulla percezione della città, che secondo l’opposizione non sarebbe più favorevole alla prima cittadina. La polemica si inserisce nel clima di tensione politica locale.

L’opposizione di centrodestra non perde l’occasione di attaccare la sindaca Laura Castelletti sul calo di consensi espresso da un sondaggio del Sole 24 ore. «È un segnale: la città non la vuole più vedere» sintetizza il segretario cittadino della Lega Michele Maggi. Percepite le difficoltà, dal centrodestra si “suggerisce” di invertire gli addendi: più sostanza e meno immagine. «La politica del tanto marketing, ma dei pochi fatti evidentemente non paga – afferma la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Mariachiara Fornasari secondo la quale - Urbanistica a rilento e caotica, tari che aumenta e città piena di rifiuti abbandonati sono tutti fatti che la sindaca e la giunta negano, ma che i cittadini vivono». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Centrodestra all'attacco: «La città non la vuole, la sfida 2028 è aperta»

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