Valenza alle urne | sfida aperta tra centrodestra e sinistra

Valenza si appresta a tornare alle urne il 24 e 25 maggio per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. La competizione vede coinvolte due candidate, Renza Zaio e Maria Maddalena Griva, che si affrontano in una sfida tra il centrodestra e la sinistra. Oltre 16.000 cittadini sono chiamati a esprimersi per decidere il futuro amministrativo della città.

? Cosa sapere Valenza vota il 24 e 25 maggio per eleggere nuovo sindaco e consiglio comunale.. La sfida tra Renza Zaio e Maria Maddalena Griva coinvolge oltre 16.200 residenti.. Il 24 e il 25 maggio i cittadini di Valenza, centro con oltre 16.200 residenti, saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, in un contesto che vede la città protagonista delle consultazioni nell’area dell’Alessandrino. La sfida amministrativa si apre con l’eredità lasciata da Maurizio Oddone, esponente della Lega, che non si candiderà per la rielezione. Per il centrodestra punta alla successione l’attuale assessora Alessia Renza Zaio, sostenuta anche dalla lista Progetto Valenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valenza alle urne: sfida aperta tra centrodestra e sinistra Notizie correlate Rimini: violenza contro attivisti, Bignami sfida la sinistra alle urneIl confronto politico si sposta dalle aule parlamentari alla piazza, dove la tensione sale dopo un episodio di violenza fisica contro attivisti del... Bignami sfida la sinistra alle urne: "Sadegholvaad ostaggio del Pd. Referendum, stop al clima d’odio"Grave l’aggressione subita l’altro ieri dal nostro consigliere Carlo Rufo Spina e da Giorgia Bellucci (segretaria del Partito liberaldemocratico,...