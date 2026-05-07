Confragricoltura Campania segnala un attacco diffuso al castagno nella regione, mettendo in discussione le coltivazioni di questa pianta. Per contrastare il cinipide, è stata adottata una strategia che prevede l’utilizzo di un insetto naturale, il Torymus sinensis, con l’obiettivo di proteggere la produzione nel tempo. La proposta include anche richieste di maggiore attenzione al mercato e di un coordinamento più efficace nella ricerca per affrontare la problematica.

Tempo di lettura: 3 minuti Confagricoltura Campania chiede prudenza sul mercato e coordinamento nella ricerca In Campania e in tutta Italia è stata sperimentata una strategia delicata: l’immissione del Torymus sinensis per salvare la produzione e ottenere risultati negli anni a venire. La lotta contro il cinipide del castagno entra in una fase decisiva. Per la prima volta in Italia, su un territorio vasto ed eterogeneo, si sperimenta in modo sistematico e con un piano nazionale la lotta biologica attraverso l’introduzione di un insetto antagonista, il Torymus sinensis. Una strategia complessa, che si fonda su un equilibrio naturale estremamente delicato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Confragricoltura Campania, castagno sotto attacco: la sfida al cinipide è aperta

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