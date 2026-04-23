Cuccioli di cane sequestrati dalla casa lager | donna denunciata

Una donna è stata denunciata dopo il sequestro di alcuni cuccioli di cane trovati in condizioni igienico-sanitarie precarie all’interno di un’abitazione nella periferia di Castel Volturno. I cuccioli, visibilmente in cattivo stato di salute, sono stati recuperati dai vigili e portati in un luogo sicuro. La polizia ha svolto i rilievi e ha avviato le procedure previste dalla legge per il sequestro.

Cuccioli di cane in cattive condizioni igienico-sanitarie e di salute sono stati scoperti all’interno di un’abitazione situata nella zona periferica di Castel Volturno.Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia municipale, affiancati dai volontari della protezione civile, che.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Otto cuccioli di cane chiusi in una busta di plastica a Monteverde su un bus: salvati dalla poliziaUna dei cuccioli oggi si trova in commissariato con gli agenti che l'hanno salvata, si chiama Nina. Forino: sequestrati 10mila euro falsi, donna denunciata dai CarabinieriNel dettaglio, i militari operanti hanno proceduto al controllo, nel centro abitato del comune irpino, di un’autovettura. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Pertegada di Latisana sequestrano 19 cuccioli stipati in gabbie su un camion, tutti cani di razza di grossa…; Decine di cuccioli chiusi in gabbie: fermato un furgone che trasportava cani di grossa taglia; Latisana (UD), traffico illecito di cuccioli: sequestrati 19 cani, due denunciati; Udine, traffico illecito di cuccioli: sequestrati 19 cani, due denunciati. Latisana: sequestrati 19 cuccioli di cane trasportati in condizioni disumane, due denunce per traffico illecitoLa Polizia ha sequestrato 19 cuccioli di cane a Latisana, trovati in condizioni di maltrattamento. Due persone sono state denunciate per traffico illecito di animali da compagnia. lamilano.it Stipati nelle gabbie a bordo di un camion: in provincia di Udine sequestrati cuccioli di Caucaso, Corso e altre razze di taglia grandeA Pertegada, frazione del comune di Latisana in provincia di Udine, i Carabinieri hanno sequestrato 19 cuccioli di razze grandi trasportati illegalmente ... fanpage.it Gli ultimi cuccioli disponibili di Ohana sono loro… non lasciateli scappare Info: PER FAVORE NON CHIAMARE. ESCLUSIVAMENTE SE REALMENTE INTERESSATI via Whatsapp al +39 327 760 7352 Santa Margherita di Belice (AG) x.com Le fototrappole hanno registrato più individui del previsto nell’ecosistema di Leuser: un risultato legato alla presenza di prede, ai controlli anti-bracconaggio e alla tutela dell’habitat, con anche nuovi cuccioli osservati https://kodmi.it/z6ihZ - facebook.com facebook