L’Albania non vuole rinnovare l’accordo con Meloni per il Cpr oltre il 2030 Piantedosi vede il ministro | Andiamo avanti

L’Albania ha comunicato di non voler rinnovare oltre il 2030 l’accordo con l’Italia relativo ai centri di permanenza per i rimpatri. La decisione è stata annunciata dal ministro degli Esteri albanese in un’intervista rilasciata a Euractiv. Nonostante questa presa di posizione, il ministro italiano degli Interni ha affermato che si continuerà con le collaborazioni in corso.

L’Albania non intende estendere il suo accordo migratorio con l’Italia oltre il 2030. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri albanese, Ferit Hoxha, in un’intervista ad Euractiv. «Prima di tutto, dura cinque anni e non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell’Unione europea», ha dichiarato il ministro. L’accordo e l’extraterritorialità. L’accordo quinquennale, che permette all’Italia di utilizzare le due strutture di Gjader e Shengjin come centri di detenzione per migranti che non hanno ottenuto asilo in Italia, è stato ratificato all’inizio del 2024 e avrà bisogno di una proroga per continuare oltre il 2029, proprio pochi mesi prima della scadenza indicata dall’Albania per l’ingresso nell’Unione europea.🔗 Leggi su Open.online

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Da funzioneranno a CHIUDERANNO è un attimo. L' #Albania non vuole rinnovare l'accordo sul #CPR. #Meloni ha bruciato quasi un miliardo di euro di tasse degli italiani per una messa in scena imbarazzante, utile solo ai parlamentari di Fratelli d'Italia per fa x.com

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