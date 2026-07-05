La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per un caso di malagiustizia, definendo le motivazioni della sentenza come “sessiste e stereotipate”. In particolare, si riferisce a un’indagine in cui si affermava che nel sesso l’uomo deve vincere una certa resistenza. La decisione si basa su un’analisi delle motivazioni giudiziarie, ritenute discriminatorie e non conformi agli standard di tutela dei diritti umani.

Bruxelles, 5 luglio 2026 – Un’indagine liquidata con motivazioni “sessisti e stereotipate”. Con queste parole la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per un caso di malagiustizia. Per ricostruire la vicenda bisogna tornare indietro al 2021 quando Audrey Ubeda, oggi 42enne, nata in Francia da papà spagnolo e mamma italiana, denuncia il compagno per ripetuti abusi subiti in casa. Ubeda vive nell’Avellinese, insieme all’uomo e ai figli della coppia. I maltrattamenti, racconta, avvengono anche in presenza dei minori. La violenza minimizzata. A seguito dalla querela della donna viene aperta un’inchiesta ma la pm titolare... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - La pm: “Nel sesso l'uomo deve vincere un po' di resistenza”. Strasburgo condanna l’Italia per un caso di violenza liquidato con “motivazioni “sessiste

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Si parla di: Nel sesso l'uomo deve vincere un po' di resistenza: Italia condannata alla Cedu per il sessismo stereotipato della pm.

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