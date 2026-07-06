Un rappresentante di Coop Lombardia ha affermato che raccontare le storie permette di conservare la memoria storica. Ha aggiunto che farlo in collaborazione con il Comitato ‘Pietre d'inciampo’ e con l’Associazione nazionale Partigiani d’Italia rappresenta un onore. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di iniziative dedicate alla commemorazione e alla diffusione di testimonianze storiche. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventi o progetti futuri legati a queste collaborazioni.

“Raccontare le storie è un modo per mantenere viva la memoria. Farlo con il Comitato ‘Pietre d'inciampo’ e con l'Anpi (Associazione nazionale Partigiani d'Italia) è un onore. Così Bruno Ceccarelli, Responsabile Politiche sociali Coop Lombardia, intervenendo al monologo civile "Pietre della Libertà - Storie di Resistenza in Piazzale Loreto", interpretato dal giornalista e scrittore Alessandro Milan e accompagnato dalle musiche dal vivo del trombettista Raffaele Kohler. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ceccarelli (Coop Lombardia), ‘Raccontare le storie è un modo per mantenere viva la memoria’

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Ceccarelli (Coop Lombardia), Raccontare le storie è un modo per mantenere viva la memoria

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