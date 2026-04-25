Il 25 aprile rappresenta una data importante per l’Italia, legata alla Liberazione e alla fine della guerra. Per i più giovani, ci sono iniziative che cercano di spiegare i valori della Resistenza attraverso storie, incontri e testimonianze di donne e uomini che hanno combattuto per la libertà. Un esempio di queste attività è una narrazione che inizia con una canzone molto conosciuta, simbolo di quel periodo.

“Una mattina mi sono alzato o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao”, comincia così una canzone che tutti noi conosciamo o abbiamo avuto modo di conoscere, le cui note sono una sorta di melodia facile da imparare per i bambini; ma dietro quelle note c’è ben altro, la storia della Penisola italiana, la lotta, il sacrificio di uomini e donne comuni che si sono battuti per difendere la libertà di parola. Spiegare con parole semplici, attraverso i libri, la Resistenza ai bambini significa raccontare l’oppressione subita dall’Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma allo stesso tempo spiegare che il 25 aprile, significa celebrare la fine di questo periodo da cui prende il nome: Festa della Liberazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile: come raccontare la Resistenza ai bambini. Un viaggio per l’Italia con storie, incontri, memoria di donne e uomini che hanno combattuto per la libertà

How I Transmute from a Scorpio 7th House Breakup via the AI Aiki-Engine | Aiki Literature [Book 2]

Notizie correlate

Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprileUna riduzione dei fondi destinati ai luoghi simbolo della Resistenza riaccende il confronto politico a pochi giorni dalle celebrazioni del 25 aprile.

25 Aprile: come far vivere la libertà ai bambini tra simboli e realtà? Cosa sapere L'insurrezione del CLNAI del 25 aprile 1945 pose fine all'occupazione nazista in Italia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il 25 aprile spiegato ai bambini e ai ragazzi: attività, video e letture; 25 aprile: come raccontare ai bambini la Resistenza. Un viaggio per l'Italia con storie, incontri, memoria di donne e uomini che hanno combattuto per la libertà; 25 aprile, Festa della Liberazione: storia e significato; Il 25 aprile a Somma racconta la Resistenza plurale.

25 aprile: come raccontare la Resistenza ai bambini. Un viaggio per l’Italia con storie, incontri, memoria di donne e uomini che hanno combattuto per la libertàStorie di partigiane e partigiani per spiegare ai più piccoli il significato della Festa della Liberazione attraverso libri illustrati ... ilfattoquotidiano.it

Lamezia ricorda i suoi partigiani per il 25 aprile: nomi, storie, testimonianze dalla ResistenzaLamezia Terme - Un giorno importante, il 25 aprile, ancor più in un tempo come questo, in cui si assiste alla riaffermazione di totalitarismi, di regimi fondati sulla violenza e sulla prevaricazione, ... lametino.it

25 aprile, Resistenza! La nuova vignetta di Mauro Biani per L'Espresso - facebook.com facebook

Ecco la “resistenza” della sinistra… al decreto sicurezza. Se le sono inventate tutte per non votare quelle che accusano di essere norme legalitarie (come se la legalità fosse un insulto). Noi abbiamo risposto con l’Inno degli Italiani mentre Angelo Bonelli ci fac x.com