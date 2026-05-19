A Bergamo, dal 21 al 25 maggio, si svolge la mostra «Arbitri Italiani» dedicata al mondo degli arbitri di calcio. L’evento presenta divise storiche, cimeli e testimonianze di chi si occupa di far rispettare le regole sul campo. L’esposizione si svolge in diverse location della città e coinvolge i protagonisti del settore, offrendo un’occasione per conoscere meglio le figure che arbitrare le partite di calcio. La manifestazione si rivolge a appassionati e curiosi, interessati a scoprire aspetti nascosti di questa figura.

L’INIZIATIVA. Dal 21 al 25 maggio a Bergamo torna «Arbitri Italiani», la mostra dedicata al mondo arbitrale tra divise storiche, cimeli e testimonianze dei protagonisti. L’iniziativa, promossa da La Passione di Yara, propone anche incontri pubblici sul rispetto delle regole e sui valori educativi dello sport. Dopo il successo della prima edizione andata in scena lo scorso anno ad Arcore con la mostra «L’arbitro, uno di noi», torna con una nuova veste «Arbitri Italiani», l’iniziativa ideata e curata da Daniele Tagliabue, arbitro dilettantistico lecchese da oltre vent’anni e appassionato cultore della storia arbitrale italiana e... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bergamo la mostra «Arbitri Italiani»: cimeli, storie e incontri per raccontare chi fa rispettare le regole del calcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

25 aprile: come raccontare la Resistenza ai bambini. Un viaggio per l’Italia con storie, incontri, memoria di donne e uomini che hanno combattuto per la libertà“Una mattina mi sono alzato o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao”, comincia così una canzone che tutti noi conosciamo o abbiamo avuto modo di...

Leggi anche: Il calcio femminile cresce, fa rumore, riempie gli stadi. Ma chi decide, chi urla le indicazioni dal bordo del campo, chi sceglie la formazione, quasi sempre è un uomo. La FIFA ha deciso di forzare il cambiamento

A Bergamo la mostra Arbitri Italiani: cimeli, storie e incontri per raccontare chi fa rispettare le regole del calcio x.com

A Bergamo la mostra Arbitri Italiani: cimeli, storie e incontri per raccontare chi fa rispettare le regole del calcioDal 21 al 25 maggio a Bergamo torna Arbitri Italiani, la mostra dedicata al mondo arbitrale tra divise storiche, cimeli e testimonianze dei protagonisti. L’iniziativa, promossa da La Passione di Yar ... ecodibergamo.it

Arbitri italianiA Bergamo la seconda edizione della mostra che racconta chi fa rispettare le regole del calcio. Dal 21 al 25 maggio esposizioni, cimeli unici e incontri pubblici dedicati al mondo arbitrale. Dopo il s ... ecodibergamo.it

Claudio Ranieri lascia l'AS Roma reddit