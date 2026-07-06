Un passeggero in preda a un attacco di panico ha cercato di aprire il portellone della cabina durante un volo verso Houston. Gli altri passeggeri lo hanno bloccato, mentre lui ha chiamato il 911 dal proprio sedile e urlato per chiedere di bloccare i motori. Successivamente, si è diretto verso la parte anteriore dell’aereo tentando di forzare gli accessi blindati. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o interventi delle forze dell’ordine.

La chiamata d’emergenza al 911 effettuata direttamente dal proprio sedile nel pieno di un attacco di panico, le urla per chiedere di bloccare i motori e, infine, lo scatto fulmineo verso la parte anteriore della fusoliera nel tentativo di forzare gli accessi blindati del velivolo. Un volo della United Airlines, decollato dall’aeroporto internazionale di Indianapolis e diretto a Houston, è stato costretto a effettuare un rientro d’emergenza a soli quindici minuti dal decoll o a causa della violenta condotta di un passeggero di 32 anni. L’episodio, che ha trasformato la cabina in uno scenario di forte tensione, ha richiesto l’intervento congiunto degli assistenti di volo e di alcuni passeggeri per immobilizzare l’uomo prima che la situazione degenerasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un passeggero aggressivo in preda ad un attacco di panico che cerca di aprire il portellone della cabina, gli altri lo stanno bloccando”: terrore ad alta quota sul volo per Houston

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