Un passeggero ha tentato di aprire le uscite di emergenza a bordo di un volo della Frontier Airlines, causando l’atterraggio di emergenza a Miami. Durante l’episodio, ha aggredito l’equipaggio e ha cercato di aprire il portellone. È stato fermato da un ex lottatore MMA, che ha contribuito a bloccarlo. Non sono stati riportati feriti tra i passeggeri o il personale. L’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa dell’incidente.

Momenti di fortissima tensione a bordo di un aereo della Frontier Airlines, costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Miami dopo che un passeggero ha cercato di aprire le uscite di emergenza. L'uomo, in evidente stato di alterazione, ha perso completamente il controllo: ha cercato di accedere alla cabina di pilotaggio e ha aggredito un'assistente di volo che in quel momento si trovava fuori servizio. È stato provvidenziale l'intervento dei passeggeri, tra i quali anche un ex lottatore di MMA, per neutralizzare l'esagitato e consentire all'equipaggio di contenerlo. Stando a quanto riportato dalla stampa oltreoceano, il fatto si è verificato sul volo 3345 della Frontier Airlines lo scorso 31 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura in volo, passeggero tenta di aprire il portellone e aggredisce l'equipaggio: fermato da un ex lottatore MMA

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ATTIMI DI PAURA SUL VOLO DI LINEA: PASSEGGERO IN ESCANDESCENZE TENTA DI APRIRE IL PORTELLONE

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