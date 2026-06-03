Un passeggero di 51 anni ha tentato di aprire il portellone dell’aereo in volo, provocando un atto di dirottamento. Quando uno steward ha cercato di fermarlo, l’uomo lo ha strangolato. Il volo, partito da Porto Rico e diretto a Chicago, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Miami. L’aereo è stato fatto scendere dopo che il passeggero ha causato il caos a bordo.

Un volo della Frontier Airlines, partito domenica da Porto Rico e diretto a Chicago, è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Miami dopo che un passeggero di 51 anni, Juan Gabriel Reyes, ha seminato il caos a bordo. L’uomo ha tentato di aprire un’uscita di emergenza in volo, per poi accanirsi contro un assistente di volo fuori servizio, arrivando a strangolarlo, fortunatamente non a morte. L’escalation a bordo e l’assalto alla cabina. Secondo i documenti di arresto dell’ufficio dello sceriffo della contea di Miami-Dade e la denuncia penale federale, i disordini sono iniziati circa 45 minuti dopo il decollo del volo Frontier 3345 dall’aeroporto di San Juan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voglio scendere”: tenta di aprire il portellone dell’aereo in volo e strangola uno steward che prova a fermarlo, volo dirottato

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