A Parma, il settore del commercio nel centro storico si trova a fronteggiare un calo della presenza serale, che mette a rischio la vitalità delle attività lungo via Farini. La diminuzione dei visitatori in orario serale sembra aver contribuito a un aumento del degrado nell’area della Pilotta, facendo spostare i segnali di abbandono più a sud rispetto alle zone centrali. La situazione ha portato l’associazione di categoria a lanciare un allarme sulla possibile desertificazione commerciale delle vie più frequentate.

? Domande chiave Come influisce il calo della frequentazione serale sulle attività di via Farini?. Perché il degrado si sta spostando verso la zona della Pilotta?. Quali zone del centro storico sono diventate più pericolose dopo le 22:00?. Come impatta la percezione di insicurezza sul fatturato dei commercianti parmigiani?.? In Breve Il 30% delle imprese del terziario Nord Est segnala peggioramento sicurezza nel 2025.. Guido Orsi riferisce calo frequentazione oltre il 50% in via Farini.. Il degrado si sposta verso la Pilotta dopo l'istituzione zona rossa Parco Ducale.. La nuova ricerca sulla sicurezza degli associati Confcommercio sarà programmata per il 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, allarme Confcommercio: il rischio di centri storici deserti

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