Nella regione Marche, sono stati stanziati 100 milioni di euro per interventi di riqualificazione dei centri storici dei borghi. Il Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo ha ospitato recentemente la seconda edizione del Premio Livio Scattolini, un evento dedicato a premiare le eccellenze tra i Borghi più belli d’Italia. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e istituzionali.

Il Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo ha ospitato la seconda edizione del Premio Livio Scattolini, un riconoscimento volto a celebrare l’eccellenza dei Borghi più belli d’Italia. Durante la cerimonia, Mirella Battistoni, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, ha rappresentato l’amministrazione guidata da Francesco Acquaroli, sottolineando il ruolo centrale che queste realtà giocano per il tessuto sociale delle Marche. Investimenti e strategie per contrastare lo spopolamento. La valorizzazione dei centri storici marchigiani non è solo una questione estetica, ma una leva economica strutturata. La Regione ha infatti destinato oltre 100 milioni di euro negli ultimi anni per interventi mirati, che includono sia la ricostruzione necessaria dopo il sisma sia progetti volti al rilancio economico e sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borghi marchigiani: 100 milioni per rilanciare i centri storici

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