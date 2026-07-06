A San Giovanni La Punta, i carabinieri hanno trovato un fucile a canne mozze e munizioni nascosti in un terreno durante un controllo di routine. L’arma e le munizioni sono state sequestrate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’operazione di controllo del territorio ha portato al ritrovamento di un’arma clandestina nell’area di San Giovanni La Punta. I carabinieri hanno sequestrato un fucile a canne mozze e circa cinquanta cartucce calibro 12, rinvenuti all’interno di un terreno in via Morgioni. L’intervento rientra nei servizi intensificati di prevenzione e ricerca di armi detenute illegalmente disposti dal comando provinciale di Catania. L’arma nascosta sotto il legname. Secondo quanto emerso, il fucile era stato accuratamente occultato sotto un cumulo di materiale legnoso all’interno del terreno. Si tratta di un modello Echo di produzione Breda, calibro 12. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, San Giovanni La Punta: fucile a canne mozze e munizioni nascosti in un terreno, scatta il sequestro dei carabinieri

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Catania Sparatoria a San Giovanni Galermo tre minorenni feriti, un arresto dopo inseguimenti e pist

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