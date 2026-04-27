Bitetto spara in centro con un fucile a canne mozze | arrestato un 60enne

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri nel centro di Bitetto dopo aver sparato con un fucile a canne mozze. L'intervento delle forze dell'ordine è seguito a una lite che si è verificata in zona. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe esploso almeno un colpo durante il diverbio. L’arresto è stato effettuato nelle ore successive all’accaduto.

Dalla lite agli spari in pieno centro: in arresto un 60enne. L'accusa a carico dell'uomo - arrestato dai carabinieri di Bitetto (Bari) - è di aver sparato almeno un colpo di fucile verso un altro uomo nel pieno centro città, nella tarda serata del 6 aprile. Alla base del gesto, come ricostruito dai carabinieri, ci sarebbe un litigio tra i due per una donna. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 60enne avrebbe affrontato il rivale in piazza Aldo Moro e, dopo un litigio, avrebbe sparato con il fucile a canne mozze che aveva con sé, non riuscendo a colpire la vittima solo «grazie alla sua reazione». I carabinieri, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno quindi ricostruito tutte le fasi del delitto e arrestato il 60enne, finito ai domiciliari.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bitetto, spara in centro con un fucile a canne mozze: arrestato un 60enne Notizie correlate Leggi anche: Supermercato rapinato: vigilante minacciato con fucile a canne mozze. Attimi di terrore! Leggi anche: Un 60enne armato di fucile spara dalla finestra contro case e auto in corsa