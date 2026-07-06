La FIFA ha deciso di non squalificare Balogun dopo il suo comportamento durante la partita, scatenando proteste da parte dell'UEFA. La decisione è stata comunicata poche ore prima di un'importante riunione sul regolamento disciplinare. L'UEFA ha commentato che la scelta supera i limiti consentiti e viola le norme stabilite. La vicenda coinvolge anche il presidente della FIFA, accusato di aver preso decisioni che sollevano polemiche.

AGI - E' bufera sulla FIFA e, in particolare, sul suo presidente svizzero Gianni Infantino, grande amico di Donald Trump per cui ha addirittura inventato un premio 'Per la pace' ad hoc. La Federcalcio internazionale ha deciso di sospendere il cartellino rosso mostrato a Folarin Balogun, 'graziando' di fatto l' attaccante statunitense espulso nei sedicesimi di finale, che potrà regolarmente scendere in campo negli ottavi Usa-Belgio in programma questa sera (alle 2 del mattino) negli ottavi di finale dei Mondiali. La Federazione calcistica belga (URBSFA) ha inviato una lettera alla FIFA - scrive il quotidiano belga ‘Le Soir’ - e la federazione ha interpretato questo atto come una richiesta di ricorso incaricando un membro della sua commissione d'appello di prendere una nuova decisione con urgenza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bufera sulla Fifa dopo la 'grazia' a Balogun. Uefa: "Passato il limite"

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