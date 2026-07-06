Donald Trump ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, durante la quale ha chiesto di revocare la squalifica di Folarin Balogun, attaccante del team degli Stati Uniti. Le due parti hanno fornito versioni diverse di quanto discusso durante il colloquio. La telefonata riguarda specificamente la sospensione del giocatore, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle motivazioni alla base della richiesta.

Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per spingere verso la revoca della squalifica del capocannoniere del Team Usa, Folarin Balogun. Anche Infantino ha confermato la telefonata, rivendicando però che la decisione di revocare la squalifica è stata assunta in piena indipendenza. Trump conferma la chiamata a Infantino. «Gianni è molto rispettato e questo Mondiale è un grande successo, ogni partita è come il Super Bowl. Quello di Balogun non era un fallo, non c’era nessuna infrazione. Erano solo due ragazzi che correvano alla massima velocità e si sono scontrati», ha detto Trump nel corso di un incontro con i giornalisti nello Studio Ovale, dopo aver scherzato sul fatto che «a loro non interessa nulla del calcio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Secoloditalia.it - Caso Balogun, Trump e Infantino confermano la telefonata. I racconti incrociati su cosa si sono detti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caso Balogun e la telefonata con Trump, Infantino: "La Fifa ha deciso in indipendenza"Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della Fifa riguardo all'espulsione dell’attaccante Usa Folarin Balogun, successivamente...

Infantino rivela la telefonata con Trump sul caso Balogun: “È così che funziona la FIFA”Il presidente FIFA ha confermato di aver parlato con l'ex presidente degli Stati Uniti riguardo al caso Balogun.

Temi più discussi: Caso Balogun, la telefonata di Trump a Infantino: cosa gli ha detto. Il retroscena; Balogun caso politico. Trump: Rimediato a ingiustizia. Protesta Uefa. Respinto ricorso Belgio; Scoppia il caso Balogun, Nyt: 'La grazia dalla Fifa è stata chiesta da Trump'; La grazia | L’espulsione di Balogun, e l’ennesimo scandalo che imbarazza la Fifa di Infantino.

#Infantino rompe il silenzio sul caso #Balogun e conferma la telefonata di #Trump: La #FIFA è indipendente, è così che funziona Con una nota ufficiale il presidente FIFA difende la decisione degli organi disciplinari e ammette la chiamata del presidente Usa, x.com

Uefa, durissimo attacco alla Fifa per il caso Balogun: Compromessa la credibilità del Mondiale reddit

Infantino risponde dopo il caso Balogun: Sì ho parlato con Trump, ma gli organi Fifa sono indipendentiGianni Infantino è intervenuto pubblicamente dopo le polemiche seguite alla decisione del Comitato Disciplinare della FIFA di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, permettendo così all'attaccan ... msn.com

Infantino sul caso Balogun: Parlo regolarmente con Trump, non è una decisione mia e non importa se la condivida. È una decisione della commissione indipendenteIl caso della squalifica comminata a Folarin Balogun, espulso con rosso diretto nella partita vinta dagli USA contro la Bosnia e graziato dalla Fifa con la sospensione della pena grazia all'ormai ce ... calciomercato.com