La UEFA ha criticato la FIFA per aver sospeso la squalifica di un attaccante della Nazionale statunitense, permettendogli di giocare negli ottavi di finale. È la prima volta nella storia che la FIFA revoca una squalifica di un calciatore in questa maniera. La decisione ha suscitato proteste da parte dell’organo continentale, che ha affermato di aver superato una linea rossa. La situazione resta al centro di un acceso dibattito tra le due federazioni.

Prosegue senza sosta il dibattito sul caso Balogun. I fatti sono noti: per la prima volta nella storia, la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica nei confronti di un calciatore – l’attaccante della Nazionale Usa – consentendogli di scendere in campo negli ottavi di finale. Dietro questa scelta ci sarebbe una rete di contatti politici e di telefonate ai massimi livelli, tanto da coinvolgere direttamente il presidente Donald Trump, il presidente della federazione Gianni Infantino e una serie di avvocati vicini alla Casa Bianca. Ad alimentare la discussione è la netta presa di posizione della UEFA. La FIFA "ha passato una linea rossa" sospendendo il cartellino rosso per Balogun: questo il j’accuse da Nyon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Balogun, la UEFA stronca la FIFA: “Superata una linea rossa”

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