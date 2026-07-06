Balogun Uefa durissima con la Fifa | superata la linea rossa
L'Uefa ha annunciato di aver superato la linea rossa nei confronti della Fifa, con una sospensione della squalifica che era stata inflitta. La disputa riguarda tensioni tra le due organizzazioni, con l'Uefa che ha adottato misure dure e ha criticato pubblicamente le decisioni della Fifa. La questione ha portato a uno scontro aperto tra le due federazioni, con scambi di accuse e proteste ufficiali.
Uefa-Fifa, volano cartellini e parole durissime. È Europa contro il padrone del calcio globale che non ama l’Europa. La sospensione della squalifica di Balogun, caso unico se si esclude l’annullamento della giornata di stop a Garrincha che si perde nella notte dei tempi (1962) spacca (ulteriormente) i rapporti tra i due grandi nemici del calcio mondiale: Infantino e Ceferin. L’Uefa ha criticato in modo aspro la FIFA per la sua decisione di attivare l’art 27 del regolamento (si ricorre a questa scorciatoia in casi estremi o per scambi di persona) e permettere a Balogun di giocare la partita degli USA contro il Belgio. Per Ceferin “è stata superata la linea rossa”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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