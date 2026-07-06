La UEFA ha accusato la FIFA di aver superato una linea rossa nel caso Balogun, che riguarda la partecipazione del giocatore agli ottavi di finale del Mondiale. In un comunicato ufficiale, la confederazione europea ha espresso preoccupazione per la gestione della situazione, sottolineando come il caso stia crescendo e coinvolgendo sempre più i vertici del calcio internazionale. La polemica tra le due organizzazioni si intensifica mentre il caso Balogun continua a essere al centro dell’attenzione.

Caso Balogun, la UEFA entra duramente nella polemica scaturita in vista degli ottavi di finale del Mondiale: il comunicato. Il caso Folarin Balogun continua ad allargarsi e scuote sempre di più i vertici del calcio internazionale. Dopo l’annuncio del ricorso da parte del Belgio e le parole molto dure del presidente della FIGC Giovanni Malagò, ora è intervenuta direttamente anche la UEFA, con un comunicato ufficiale dai toni durissimi contro la decisione della FIFA. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Al centro della vicenda c’è la sospensione della squalifica di un turno per l’attaccante degli Stati Uniti, espulso contro la Bosnia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caso Balogun, la UEFA attacca la FIFA: «Superata una linea rossa»

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