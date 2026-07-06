Caserta tre euro per l' ingresso in spiaggia di una bimba di 17 mesi

A Caserta, una donna ha pagato tre euro per l’ingresso in spiaggia della figlia di 17 mesi. Solo dopo aver verificato lo scontrino ha notato la voce relativa al pagamento. La scoperta ha scatenato una polemica.

Ha pagato tre euro per l'ingresso in spiaggia della figlia di appena 17 mesi e, solo dopo aver controllato lo scontrino, si è accorto di quella voce che ha fatto esplodere la polemica. È successo a Castel Volturno, nel Casertano, dove una famiglia ha denunciato l'episodio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Caserta, pagano tre euro per l'ingresso in spiaggia di una bimba di 17 mesi

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Caserta, supplemento di tre euro per l'ingresso di una bimba di 17 mesi #caserta x.com

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