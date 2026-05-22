Nella Notte Europea dei Musei 2026, la Reggia di Caserta rimarrà aperta anche di sera. Per questa occasione, il biglietto di ingresso sarà disponibile a un euro per i visitatori che sceglieranno di visitare il monumento durante le ore serali. L'apertura notturna si svolgerà in una data specifica, offrendo l'opportunità di esplorare gli spazi storici in un orario insolito. Questa iniziativa si inserisce nel programma di eventi dedicati alla manifestazione europea.

"> La Reggia di Caserta apre le porte nella Notte Europea dei Musei 2026. La storica Reggia di Caserta partecipa all’iniziativa internazionale della Notte Europea dei Musei 2026, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare le sue meraviglie in serata. Sabato 23 maggio, il grande sito reale aprirà i suoi cancelli dalle 16:00 fino a tarda notte, consentendo l’accesso a tutti per un costo simbolico di solo 1 euro. L’evento promette di essere un’esperienza unica, permettendo ai visitatori di scoprire la ricchezza culturale e storica della Reggia. Tra le attrazioni principali ci sarà il riemergere della Ninfa delle Acque, un’opera iconica da tempo dimenticata, che sarà visibile nel parco della Reggia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La Reggia di Caserta apre di sera: ingresso a solo 1 euro per visitatori notturni!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Reggia di Caserta: un gioiello italiano

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Domenica 3 maggio ingresso gratuito alla Reggia di Caserta

Reggia di Caserta: porte aperte a Pasqua e Pasquetta con nuove regole per i visitatoriReggia di Caserta: scopri gli orari e le modalità di accesso per Pasqua e Pasquetta.

Alla Reggia di Caserta la gestione di Piazza Carlo di Borbone. Accordo siglato tra Agenzia del demanio e il Comune #ANSA x.com

Palatine Chapel in the Reggia di Caserta [4284x5712] reddit

La Reggia di Caserta apre di sera: ingresso a solo 1 euro per visitatori notturni!La storica Reggia di Caserta partecipa all’iniziativa internazionale della Notte Europea dei Musei 2026, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare le sue meraviglie in serata. Sabato 23 maggio, ... napolipiu.com

Festa della Repubblica alla Reggia di Caserta, il 2 giugno ingresso gratuito al sito UNESCOScopri tutti i dettagli riguardo Festa della Repubblica alla Reggia di Caserta, il 2 giugno ingresso gratuito al sito UNESCO . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com